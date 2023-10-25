Войти | Зарегистрироваться
23:47

пятница,
27 октября
Онлайн
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
Країна
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Макрон запропонував розширити коаліцію, яка бореться з терористичною організацією "Ісламська держава"

25.10.2023 / 13:19
Президент Франції Емануель Макрон запропонував розширити міжнародну коаліцію, яка бореться з терористичною організацією "Ісламська держава", залучивши її до боротьби проти угруповання ХАМАС.

Про це повідомляє The Times of Israel, пише УНН.

Макрон, виступаючи після переговорів з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху в Єрусалимі, сказав, що країни, які борються з ІДІЛ, "також повинні боротися проти ХАМАС".

Французький лідер також підкреслив, що необхідно "рішуче відновити" палестинський мирний процес після звірств ХАМАС і оголошення Ізраїлем війни проти терористичної групи.

Президент Франції Еммануель Макрон стає останнім світовим лідером, який відвідав Ізраїль, де він зустрівся з прем'єр-міністром країни Беньяміном Нетаньягу.

Макрон, чий візит слідує за візитами лідерів США, Німеччини, Великої Британії та інших країн, має намір зустрітися також із французькими сім'ями, які постраждали від терактів 7 жовтня.

ХАМАС, ІДІЛ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
27 октября
26 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.