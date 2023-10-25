Макрон запропонував розширити коаліцію, яка бореться з терористичною організацією "Ісламська держава"

Про це повідомляє The Times of Israel, пише УНН.

Макрон, виступаючи після переговорів з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху в Єрусалимі, сказав, що країни, які борються з ІДІЛ, "також повинні боротися проти ХАМАС".

Французький лідер також підкреслив, що необхідно "рішуче відновити" палестинський мирний процес після звірств ХАМАС і оголошення Ізраїлем війни проти терористичної групи.

Президент Франції Еммануель Макрон стає останнім світовим лідером, який відвідав Ізраїль, де він зустрівся з прем'єр-міністром країни Беньяміном Нетаньягу.

Макрон, чий візит слідує за візитами лідерів США, Німеччини, Великої Британії та інших країн, має намір зустрітися також із французькими сім'ями, які постраждали від терактів 7 жовтня.