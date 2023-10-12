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МО України прийняло на постачання нові зразки військової техніки

16.10.2023 / 09:10
Міністерство оборони України прийняло на постачання нові зразки військової техніки, повідомляє пресслужба міністерства в неділю.

"На постачання Збройних Сил України прийняті чергові зразки військової техніки - вертоліт ВО 105 Е-4 та мотоцикл KTM 450 ЕХС", - зазначається в повідомленні.

Багатоцільовий вертоліт ВО 105 Е-4 німецького виробництва використовується для спостереження. Також на його борту можна транспортувати пасажирів і вантажі.

Швидкісний мотоцикл KTM 450 ЕХС дає змогу транспортувати військовослужбовців і легке озброєння по пересіченій місцевості.

ЗСУ, техніка
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