Румунія обіцяє подвоїти свої транзитні потужності для зерна з України

Про це повідомляє Romania-Insider.

За його словами, для цього передбачені морські, а також залізничні шляхи.

Як зазначив Гріндяну, Сулинський канал є єдиною альтернативою для морського транспорту.

Міністр пообіцяв "оптимізувати" (в рамках фінансованого ЄС проєкту вартістю 18 млн євро) використання Сулинського каналу, де розташовані дунайські порти України.

У середньостроковій перспективі йдеться про інвестиції в один мільярд євро у залізничне сполучення порту Констанца та більше інвестицій у проєкти дорожньої та залізничної інфраструктури, які є критично важливими для післявоєнної відбудови України.