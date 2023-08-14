Войти | Зарегистрироваться
04:14

среда,
16 августа
Онлайн
Шмигаль: Наше спільне завдання зараз – це максимально відновити та захистити енергосистему України
Країна
Шмигаль: Наше спільне завдання зараз – це максимально відновити та захистити енергосистему України
Зеленський попередив про можливі атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України
Країна
Зеленський попередив про можливі атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Бізнес

Румунія обіцяє подвоїти свої транзитні потужності для зерна з України

15.08.2023 / 15:23
Міністр транспорту та інфраструктури Румунії Сорін Гріндяну заявив, що Румунія в найближчий період подвоїть свої транзитні потужності для зерна з України - з двох млн тонн на місяць до чотирьох млн тонн.

Про це повідомляє Romania-Insider.

За його словами, для цього передбачені морські, а також залізничні шляхи.

Як зазначив Гріндяну, Сулинський канал є єдиною альтернативою для морського транспорту.

Міністр пообіцяв "оптимізувати" (в рамках фінансованого ЄС проєкту вартістю 18 млн євро) використання Сулинського каналу, де розташовані дунайські порти України.

У середньостроковій перспективі йдеться про інвестиції в один мільярд євро у залізничне сполучення порту Констанца та більше інвестицій у проєкти дорожньої та залізничної інфраструктури, які є критично важливими для післявоєнної відбудови України.

Румунія
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
15 августа
14 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.