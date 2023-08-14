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Дуда: Варшава підтримує Україну, але відстоюватиме свої власні інтереси у питанні імпорту зерна

15.08.2023 / 16:25
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава підтримує Україну, але відстоюватиме свої власні інтереси у питанні імпорту українського зерна та очікує розуміння від Києва.

Про це повідомляє видання РАР.

"Зрозуміло, що ми послідовно підтримуємо Україну в її захисті від російської агресії... Але друга справа, і це наш найважливіший обов'язок, - стояти на варті інтересів Польщі. А значить, захищати внутрішній ринок і ринок Європейського Союзу, що починається з нас. Також у наших інтересах визнати історичну правду у просторі між державами", - заявив Дуда.

Він підтвердив, що Варшава планує продовжувати блокаду української агропродукції і після 15 вересня, коли закінчиться заборона Єврокомісії.

"Від української влади ми очікуємо розуміння в певних питаннях – також, що у нас є свої інтереси й зобов’язання", - підкреслив Дуда.

За його словами, з таким розумінням "іноді буває по-різному".

"Ми розуміємо, що ви воюєте, але пам’ятайте, що ми також живемо по сусідству і також маємо свої зобов’язання перед польським суспільством", - підкреслив Дуда.

зерно, Дуда
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