Шмигаль назвав суму соціальних виплат з держбюджету за 7 місяців 2023 року

За 7 місяців з державного бюджету було виділено понад 265 млрд грн соціальних виплат.

Про це повідомив на засіданні уряду Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише УНН.

Прем'єр-міністр повідомив, що одним із пріоритетів нашої держави є соціальна справедливість та допомога тим, хто її потребує найбільше. Він зазначив, що мова йде саме про адресну підтримку громадян під час війни та побудову нової системи соціальної допомоги.

“За 7 місяців поточного року українці отримали тільки з державного бюджету понад 265 млрд грн соціальних виплат. Це пенсії, виплати людям в складних життєвих обставинах, допомога малозабезпеченим, пільги та субсидії, підтримка родин та соціальний захист людей з інвалідністю”, - сказав Шмигаль.