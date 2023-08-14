Укргазвидобування: В Україні запустили у роботу дві газові свердловини

Про це повідомила компанія Укргазвидобування.

Вказано, що одна із запущених свердловин – розвідувальна. Її глибина сягнула 5 850 м. Родовище, на якому пробурили свердловину, було відкрито ще 40 років тому. За результатами проведених 3D сейсморозвідувальних досліджень геологи продовжили дорозвідку родовища та знайшли нові перспективні точки для буріння.

Другу свердловину пробурили на 55-річному родовищі, видобуток на якому останніми роками знижувався через виснаження. Зазначається, що негативну тенденцію вдалося зупинити завдяки програмі додаткового розбурювання родовища та введеним за останній рік семи новим свердловинам.