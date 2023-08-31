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Румунія може евакуювати мешканців сіл над Дунаєм навпроти українських портів

08.09.2023 / 14:21
У Румунії почали обговорювати евакуацію мешканців сіл над Дунаєм навпроти українських портів через регулярні російські обстріли.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Мер комуни Чаталкіой заявив, що говорив з міністром оборони про потенційне відселення мешканців села Плауру, що навпроти Ізмаїла, оскільки Ізмаїл постійно зазнає російських атак, а від румунського села його відділяє лише 300 метрів.

Мер закликав запропонувати мешканцям, які цього забажають, переїзд з наданням житла і харчування – так, як Румунія допомагала українським біженцям на початку повномасштабної війни.

Місцеві мешканці у коментарях зізнаються, що побоюються не прокинутись наступного ранку, але "майже звикли" і не хочуть залишати село, де прожили більшу частину життя.

Румунія, Ізмаїл
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