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Харріс: Обмін військовою підтримкою між КНДР і рф буде величезною помилкою

08.09.2023 / 11:14
Обмін військовою підтримкою між Північною Кореєю і росією для використання у війні проти України був би "величезною помилкою".

Про це заявила віце-президент Сполучених Штатів Камала Харріс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За її словами, для росії було б ознакою відчаю шукати допомоги у Північної Кореї, і це призведе до подальшої ізоляції обох країн.

"Я думаю, що це було б величезною помилкою. Думка про те, що вони будуть поставляти боєприпаси з цією метою, - це була б величезна помилка. Я також твердо переконана, що і для росії, і для Північної Кореї це призведе до подальшої ізоляції", - заявила Харріс.

При цьому віцепрезидентка США зазначила, що росія у великому розпачі.

"Цілком очевидно, що росія... очевидно, що вона у великому розпачі. Вони вже пережили стратегічний провал. Тільки подумайте, на початку всього цього, півтора року тому, аналітики говорили, що все закінчиться за лічені дні. А українці все ще б'ються", - заявила Харріс.

Харріс
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