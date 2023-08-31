Войти | Зарегистрироваться
10:01

суббота,
09 сентября
Онлайн
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
Країна
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
Зеленський: Міняти НАТО на наші землі, ну просто це не чесна навіть розмова... якась провокація
Країна
Зеленський: Міняти НАТО на наші землі, ну просто це не чесна навіть розмова... якась провокація
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Суспільство

Міжнародне опитування: росія становить загрозу для світу

08.09.2023 / 15:23
росія становить загрозу для світу. Це твердження поділяють понад 70% учасників міжнародного опитування Кращі країни, що проводилося для видання U.S. News & World Report у 36 країнах

У мирних сферах росія постає вкрай недружньою країною - як до своїх громадян, так і іноземців.

Зокрема, в межах опитування, 72% респондентів певною мірою погодилися із твердженням, що росія є загрозою для світу. Китай набрав 66% аналогічних відповідей, США - 50%.

Найсильніше росію як загрозу сприймають її сусіди – Фінляндія, Японія, Польща - а ще Данія: в цих країнах показник перевищив 90%.

У США росію вважають загрозою 88% (про Китай це сказали 84%). При цьому майже 80% опитаних американців вважають, що країна має продовжувати надавати військову підтримку Україні у боротьбі з російською агресією. Торік таких було 85%.

Загалом у рейтингу Кращі країни росія посіла цього року 37 місце -  на один пункт нижче, ніж 2022 року. Тоді вона впала одразу на 12 позицій - це був рекордний обвал історії дослідження U.S. News & World Report. Сукупний рейтинг росії зараз – 31,8 пунктів (у лідера рейтингу Швейцарії – 100).

Найвищий показник у росії – 94,3 пункти, 3-тє місце у світі – у розділі Power (сила, вплив, міць), що відповідає прагненню кремля зробити так, щоб країну боялися у світі.

Однак за мирними, важливими для повсякденного життя показниками, росія займає такі місця:

  • якість життя - всього 14,5 пунктів;
  • відкритість для бізнесу - 0 пунктів, останнє місце у світі;
  • привабливість для цікавого проведення часу - 6,6 пунктів;
  • приязність росіян іноземці оцінили лиш у 0,4 пункти;
  • можливості для туризму – в 3,9.
опитування, росія
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
8 сентября
7 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.