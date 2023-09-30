Войти | Зарегистрироваться
07:57

воскресенье,
01 октября
Онлайн
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
Країна
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
Країна
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Марк Міллі офіційно передав свої повноваження Чарльзу Брауну

30.09.2023 / 10:10
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі в п'ятницю, 29 вересня, офіційно передав свої повноваження наступникові генералу Чарльзу Брауну, який до цього очолював Військово-повітряні сили, повідомляє прес-служба Пентагону в соцмережі X (Twitter).

"А тепер згадайте все, що зробили наші військові за час перебування Марка Міллі на посаді голови Об'єднаного комітету начальників штабів. Ми взяли на себе складне завдання КНР, зіткнулися з пандемією, яка трапляється раз на покоління, спрямували світ, щоб допомогти Україні дати відсіч російському імперському вторгненню", - заявив під час урочистої промови міністр оборони США Ллойд Остін.

Він також наголосив: "Генерал Міллі має глибоке відчуття історії. І він знає, що майбутні покоління суворо судитимуть нас, якщо ми не зможемо захистити післявоєнний порядок, побудований американським керівництвом".

Президент США Джо Байден зазначив, що генерал Міллі був на посаді голови Об'єднаного комітету начальників штабів під час одного з найскладніших безпекових середовищ, з якими стикався наш світ за тривалий час, передає "Голос Америки".

"Для нас було критично важливо зміцнити наявні альянси Америки від НАТО до Індо-Тихоокеанського регіону. США продовжують виводити терористів з поля бою, стояти з українським величним народом, переконуючись, що вони отримують обладнання та підтримку, які їм потрібні для захисту своєї свободи", - заявив президент США.

Міллі, Браун
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
30 сентября
29 сентября
28 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.