У Орбана вважають, що для Швеції буде краще, якщо Угорщина не візьметься за ратифікацію її заявки на вступ до НАТО

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш, якого цитує Telex.

За його словами, шведи "зробили все можливе, щоб зруйнувати повагу і довіру" між Швецією та Угорщиною.

Гуяш вважає, що Швеція "повинна проявити певну повагу", якщо вона прагне приєднатися до Альянсу, членом якого є Угорщина, а Швеція – ні.

Представник канцелярії Віктора Орбана додав, що уряд не відкликав свій законопроєкт про ратифікацію вступу Швеції до НАТО, який він подав до парламенту минулого літа. Однак парламентська група "Фідес" наразі його не підтримує.

"Можливо, для шведів так буде краще. Якби нам довелося голосувати зараз, результат був би дуже сумнівним", – сказав Гуяш.

Швеція подала заявку на вступ в НАТО минулого року у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну, і більшість членів Альянсу швидко ратифікували її. Туреччина і Угорщина, однак, ще не схвалили заявку Швеції, і обидві країни заявили, що тісно координують свою позицію з цього питання.

За даними ЗМІ, Угорщина не схвалить вступ Швеції до НАТО цієї осені, оскільки вимагає переговорів зі шведським прем’єром Ульфом Крістерссоном або принаймні міністром закордонних справ Тобіасом Білльстрьомом.

За інформацією медіа, Угорщина хоче використати ці переговори, аби заявити, що в країні немає проблем із правами людини чи демократією.