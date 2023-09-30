Реєструвати транспортні засоби з українськими номерами у Чехії стало обов’язковим

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Vinegret.cz з посиланням на міністерство транспорту Чехії.

З 1 жовтня починає роботу спеціальний реєстр українського автотранспорту. До кінця грудня свої машини в ньому мусять зареєструвати біженці, які перебувають у Чехії.

Починаючи з 1 січня 2024 року рух чеськими дорогами на незареєстрованих авто з українськими номерами вважатиметься порушенням, за яке передбачено штраф до 30 тис. крон (понад 1200 євро) Причому, зауважує видання, поліцейські зможуть виписати його просто на місці без адміністративного розгляду.

Зареєструвати автомобіль можна буде у будь-якому муніципалітеті з розширеною юрисдикцією. Процедура абсолютно безплатна - мито не стягується навіть у разі подальшого внесення змін до даних. При реєстрації автівки власник має вказати адресу свого проживання в Чехії.

«Новий захід запроваджується в основному для забезпечення виконання покарань за порушення правил дорожнього руху, зокрема, для ефективного стягнення штрафів за перевищення швидкості або неправильне паркування», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що обов'язок зареєструвати машину накладається не тільки на власника, а й на особу, яка користується автівкою на законних підставах.