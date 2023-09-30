Зурабішвілі: Якщо Україна не встоїть, росія нападе на Грузію або країни Балтії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Стійкість і мужність, які демонструють Україна та її президент, показують усьому світу, що вони здатні протистояти військовій могутності росії, протистояти російській армії, принизити російську армію", - заявила Зурабішвілі.

Грузинський лідер вважає, що в Україні зараз ведеться найважливіша битва, бо під загрозою вся Європа, сама демократія та її майбутнє.

На запитання, що буде, якщо росію не зупинити в Україні вона відповіла:

"Чия черга настане? Нас або вас. Ви вже сказали нам, що ми наступні, якщо росія не зупиниться на Україні. У нашій країні на окупованих територіях знаходяться російські військові бази".

З її слів, останні події показують, що президент рф володимир путін не зміг реалізувати свої амбіції, які він ставив перед собою.