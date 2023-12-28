Президент Грузії розповіла про політику повзучої анексії на окупованих територіях

Про це повідомила глава Грузії Саломе Зурабішвілі у соцмережі Х і назвала це "політикою повзучої анексії на окупованих територіях" країни.

"Рішуче засуджуємо чергове захоплення росіянами земель на грузинських територіях та їхню повзучу політику анексії. Сильна народна реакція, яку ми спостерігаємо навколо передачі Бічвінти, є прямим результатом триваючої окупації", - наголосила вона.

Президент закликала міжнародну спільноту до рішучої та термінової реакції.

Дипломати уточнили, що ратифікація "угоди" квазіпарламенту окупаційного режиму Абхазії про передачу будинку відпочинку Бічвінта рф є черговим протиправним актом і продовженням окупаційної політики росії щодо регіонів Грузії.

МЗС Грузії наголосило, що це грубо порушує основоположні принципи міжнародного права.

"У світлі міжнародного права будь-яка така "угода" є недійсною. Тому на тлі окупації Абхазького регіону так звана "угода" про передачу території не може мати жодної юридичної сили", - зазначили там.

Нагадаємо, комплекс дач Бічвінта в Піцунді побудували в 1958-1961 роках за розпорядженням першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова.

У січні 2022 року рф домовилася з невизнаною Абхазією про отримання цих земель в оренду на 49 років.

Як відомо, офіційна влада Грузії розглядає Абхазію і Південну Осетію як території, які окупувала рф.