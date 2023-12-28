Войти | Зарегистрироваться
09:51

пятница,
29 декабря
Онлайн
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Президент Грузії розповіла про політику повзучої анексії на окупованих територіях

28.12.2023 / 15:23
Псевдопарламент Абхазії вирішив передати росії комплекс державних дач.

Про це повідомила глава Грузії Саломе Зурабішвілі у соцмережі Х і назвала це "політикою повзучої анексії на окупованих територіях" країни.

"Рішуче засуджуємо чергове захоплення росіянами земель на грузинських територіях та їхню повзучу політику анексії. Сильна народна реакція, яку ми спостерігаємо навколо передачі Бічвінти, є прямим результатом триваючої окупації", - наголосила вона.

Президент закликала міжнародну спільноту до рішучої та термінової реакції.

Дипломати уточнили, що ратифікація "угоди" квазіпарламенту окупаційного режиму Абхазії про передачу будинку відпочинку Бічвінта рф є черговим протиправним актом і продовженням окупаційної політики росії щодо регіонів Грузії.

МЗС Грузії наголосило, що це грубо порушує основоположні принципи міжнародного права.

"У світлі міжнародного права будь-яка така "угода" є недійсною. Тому на тлі окупації Абхазького регіону так звана "угода" про передачу території не може мати жодної юридичної сили", - зазначили там.

Нагадаємо, комплекс дач Бічвінта в Піцунді побудували в 1958-1961 роках за розпорядженням першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова.

У січні 2022 року рф домовилася з невизнаною Абхазією про отримання цих земель в оренду на 49 років.

Як відомо, офіційна влада Грузії розглядає Абхазію і Південну Осетію як території, які окупувала рф.

Грузія, Зурабішвілі, Абхазія
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
29 декабря
28 декабря
27 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.