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Туск заявив, що готується до візиту в Київ

29.12.2023 / 14:21
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що готується до візиту в Київ, не уточнивши, коли саме він відбудеться.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що готується до візиту в Київ, не уточнивши, коли саме він відбудеться.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав, відповідаючи на запитання про протести перевізників на польсько-українському кордоні, повідомляє телеканал TVN 24.

"Мені трохи нерозумно про це говорити, тому що я знаю ситуацію, в якій перебуває президент Зеленський і вся Україна. Неправильно їхати до Києва та присвятити весь візит польським транспортним питанням. Але ми підготуємо цей візит таким чином, щоб під час моєї зустрічі з президентом було зрозуміло, чого ми хочемо досягти", – зазначив Туск.

За його словами, він попросить водіїв не блокувати переходи "саме через війну". Прем'єр додав, що ситуація є драматичною, запевнивши, що все одно зробить все можливе, щоб полегшити життя та долю польських перевізників.

Туск також заявив, що уряд Польщі наближається до можливості припинити блокади далекобійниками кількох прикордонних переходів з Україною.

Туск
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