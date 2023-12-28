Болгарія продовжила термін дії програми гуманітарної допомоги українським біженцям

Про це повідомляє sofiaglobe.

Передбачаються державні виплати місцям розміщення біженців із України, українці й надалі зможуть отримати безкоштовне житло.

Зазначається, що програму допомоги кілька разів змінювали та розширювали, і згідно з останнім рішенням уряду, вона мала закінчитися 31 грудня 2023 року.

За даними урядового порталу Болгарії, в країні залишаються 52 125 українців із тимчасовим захистом, хоча за весь час статус отримали 171 571 людей. За державною схемою проживають 6919 біженців.

Нагадаємо, завершується розробка нової програми, у якій визначать заходи у пріоритетних сферах, які забезпечать можливість життя та реалізації біженців із відповідними правами та обов'язками. Буде створена чітка і прозора система для переміщених осіб, яка дасть можливість для більш ефективної роботи адміністрацій.