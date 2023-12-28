Войти | Зарегистрироваться
10:30

суббота,
30 декабря
Онлайн
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Суспільство

Болгарія продовжила термін дії програми гуманітарної допомоги українським біженцям

29.12.2023 / 15:23
Уряд Болгарії продовжив термін дії програми гуманітарної допомоги українським біженцям до 30 квітня 2024 року.

Про це повідомляє sofiaglobe.

Передбачаються державні виплати місцям розміщення біженців із України, українці й надалі зможуть отримати безкоштовне житло.

Зазначається, що програму допомоги кілька разів змінювали та розширювали, і згідно з останнім рішенням уряду, вона мала закінчитися 31 грудня 2023 року.

За даними урядового порталу Болгарії, в країні залишаються 52 125 українців із тимчасовим захистом, хоча за весь час статус отримали 171 571 людей. За державною схемою проживають 6919 біженців.

Нагадаємо, завершується розробка нової програми, у якій визначать заходи у пріоритетних сферах, які забезпечать можливість життя та реалізації біженців із відповідними правами та обов'язками. Буде створена чітка і прозора система для переміщених осіб, яка дасть можливість для більш ефективної роботи адміністрацій.

біженці, Болгарія
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
30 декабря
29 декабря
28 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.