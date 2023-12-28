У росії завершився осінній призов 2023 року

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що призов виконувався згідно з указом президента рф володимира путіна від 29 вересня про призов на строкову службу.

Більшість призовників були зараховані до навчальних з'єднань та військових частин. Натомість були звільнені призовники осіннього призову 2022 року, що відслужили встановлені терміни строкової служби.

Строковиків в Україну не відправлятимуть

При цьому на початку осіннього призову 2023 року, міноборони рф заявляло, що призовників не будуть направляти до тимчасово окупованих Донецької, Луганської, Запорізької чи Херсонської областей або залучати для участі в бойових діях в Україні.

Як зазначає ISW, з перших місяців повномасштабного вторгнення росії в Україну, солдати строкової служби не брали участі в бойових діях. Однак російські силовики дедалі частіше покладаються на призовників для виконання функцій з охорони державного кордону росії з Україною.

Тим часом державна дума рф планує розглянути законопроект, що дозволяє російським призовникам служити у прикордонній службі федеральної служби безпеки (фсб).

За оцінками ISW, кремль, як і раніше, навряд чи буде використовувати призовників для участі в бойових діях в Україні через побоювання, що це може викликати невдоволення всередині країни.

Весняний призовний цикл 2024 року росія проведе з 1 квітня по 15 липня 2024 року.

Виробництво нової зброї

За інформацією міністерства оборони рф, у 2023 році війська отримали 1500 танків, 2200 бойових броньованих машин, 1400 бронемашин, 1400 ракетно-артилерійських систем і 22 тис. безпілотників.

Водночас не вказується, яку частину цієї техніки російські війська витягли зі складів, а який відсоток було вироблено "з нуля".

"росія поступово мобілізує свою оборонно-промислову базу для підтримки військових зусиль в Україні, але не робить цього в таких масштабах, які б дозволили припустити, що більшість повідомлень про передачу військової техніки російським військам у 2023 році - це нещодавно вироблена техніка", - йдеться у звіті ISW.