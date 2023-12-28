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Цар несправжній. Новорічне звернення путіна назвали фейком

03.01.2024 / 12:16
Глядачі звернули увагу на неприродні риси відео новорічного звернення президента росії володимира путіна.

На записі, який транслювали федеральні ТБ-канали і який опублікував Кремль на офіційному сайті, видно, що друге підборіддя путіна “вивалюється” з обличчя та “заїжджає” на сорочку та краватку.

Крім того, помітно неприродний рух овалу обличчя поверх сорочки, який виглядає так, ніби до костюма путіна “примальовано” обличчя

Подібні аномалії активно обговорюють у мережі, проте Кремль цю тему ніяк не коментує.

Нагадаємо, що президент росії у новорічному зверненні лише побіжно згадав про війну проти України.

У зверненні путіна не лунають ані слова «Україна», ані «СВО» (так звана «спеціальна військова операція» – ред.) – офіційний російський замінник слову «війна».

путін з подякою, але без конкретики, звертається до російських військових. Про їхні втрати на війні проти України не згадує. Говорить президент рф, зокрема, і про «важливість єдності» – не згадуючи про заколот ПВК «Вагнер».

фейк, путін
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