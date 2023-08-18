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Washington Post: москва за допомогою Ірану просувається до своєї мети масового виробництва безпілотників

18.08.2023 / 11:14
Витік секретних документів показує, що москва за допомогою Ірану просувається до своєї мети масового виробництва безпілотників, які вона може використовувати для нанесення ударів по українських містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За даними видання, інженери колись жвавого промислового центру в глибині росії були зайняті плануванням. Команді було таємно доручено побудувати виробничу лінію, яка працюватиме цілодобово, виробляючи самодетонаційні безпілотники.

Відповідальним за безпеку програми був відставний співробітник фсб росії. У висококваліфікованих працівників вилучали паспорти, щоб вони не могли покинути країну. У листуванні та інших документах інженери використовували зашифровану мову: дрони були "човнами", їхня вибухівка - "бамперами", а Іран - країна, яка таємно надає технічну допомогу, була "Ірландією" або "білоруссю".

Угода росії з Іраном про продаж зброї на мільярд доларів, була укладена в листопаді в регіоні Татарстан. ЇЇ мета полягає в тому, щоб до літа 2025 року створити в країні 6000 безпілотників. Цього буде цілком достатньо, щоб усунути хронічну нестачу в російській армії безпілотних літальних апаратів на передовій.

Washington Post, дрони
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