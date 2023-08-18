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Нііністьо: Тиск, який росія чинить на Фінляндію, посилюється

21.08.2023 / 10:12
Президент Фінляндії Саулі Нііністьо стверджує, що тиск, який росія чинить на його країну, посилюється.

Про це повідомляє Yle, передає Укрінформ.

«Ми стаємо свідками найрізноманітніших дій. Не військових, а іншого виду операцій», – сказав Нііністьо в інтерв'ю Шведському радіо у неділю.

У зв'язку з цим він згадав закриття генерального консульства Фінляндії в санкт-петербурзі та різкі слова міністра оборони росії сергія шойгу на адресу фінів.

За словами Нііністьо, росія постійно веде все більш інтенсивну пропаганду проти Фінляндії.

«На щастя, наша країна готова до цього. Ми проаналізували ці ризики», – зазначив президент.

Він також розповів, що почав замислюватися про членство Фінляндії в НАТО, коли президент росії володимир путін виступив із загрозливою промовою у грудні 2021 року.

«Вже після виступу путіна, коли він заявив, що хоче бачити сферу впливу росії та наполягав на тому, що НАТО не повинно розширюватися на схід, я зрозумів, що нам необхідно вигадати щось нове, щоб забезпечити безпеку Фінляндії. А знайти щось нове, не пов'язане з НАТО, було б дуже складно», – зазначив Нііністьо.

За його словами, у путіні відбулася зміна. «Це була фрустрація, яка поступово переростала у гнів. У ньому відбулася зміна. Він явно був набагато більше розчарований не лише Україною, а й ситуацією у західному світі», - сказав Нііністьо.

Фінляндія, Нііністьо
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