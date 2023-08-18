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WSJ: Низка західних чиновників пропонують Україні поступитися росії захопленими територіями

21.08.2023 / 12:16
Низка чиновників зі США та країн Європи пропонують Україні поступитися країні-агресору росії захопленими територіями в обмін на членство країни в Північноатлантичному альянсі (НАТО).

Про це для The Wall Street Journal написав оглядач Маркус Вокер.

У матеріалі йдеться про те, що західні країни побоюються, що війна до повної перемоги України може затягнутися на довгі роки та матиме великі витрати й ризики.

Деякі чиновники в приватних розмовах вважають, що Україні потрібно запропонувати відмовитися від окупованих росією територій в обмін на членство в НАТО або Європейському союзі.

Також низка чиновників пропонують Україні довгострокову військову та економічну допомогу в обмін на відмову від захоплених територій.

Оглядач пише, що подібні розмови пояснюють прагнення Заходу стримати конфлікт і невпевненістю в тому, що виборці зможуть довго підтримувати нинішній рівень підтримки України.

Крім того, західні чиновники не впевнені, що Україні вдасться повністю відвоювати втрачені території та витіснити російські війська за державний кордон.

НАТО, ЄС, Вокер
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