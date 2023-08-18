WSJ: Низка західних чиновників пропонують Україні поступитися росії захопленими територіями

Про це для The Wall Street Journal написав оглядач Маркус Вокер.

У матеріалі йдеться про те, що західні країни побоюються, що війна до повної перемоги України може затягнутися на довгі роки та матиме великі витрати й ризики.

Деякі чиновники в приватних розмовах вважають, що Україні потрібно запропонувати відмовитися від окупованих росією територій в обмін на членство в НАТО або Європейському союзі.

Також низка чиновників пропонують Україні довгострокову військову та економічну допомогу в обмін на відмову від захоплених територій.

Оглядач пише, що подібні розмови пояснюють прагнення Заходу стримати конфлікт і невпевненістю в тому, що виборці зможуть довго підтримувати нинішній рівень підтримки України.

Крім того, західні чиновники не впевнені, що Україні вдасться повністю відвоювати втрачені території та витіснити російські війська за державний кордон.