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Туск: Сьогодні ті, хто прикидається нейтральним щодо війни в Україні, заслуговує на найтемніше місце в політичному пеклі

23.01.2024 / 13:19
Країни, які намагаються зберігати нейтралітет у питанні війни, яку розпочала росія проти України, заслуговують найтемнішого місця в політичному пеклі.

Про це заявив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським в Києві, передає УНН.

Туск заявив, що хоче звернутися до лідерів європейських держав, які не до кінця зрозуміли, за що бореться Україна.

"Хтось колись сказав, що найтемнішим місцем в пеклі зарезервоване для тих, хто вдає нейтралітет в часи морального конфлікту. Сьогодні будь-хто у вільному світі, хто прикидається нейтральним, вдає, що має однакову дистанцію щодо України та росії, заслуговує на найтемніше місце в політичному пеклі", - сказав Туск.

Угорщина продовжує співпрацю з росією попри вторгнення рф в Україну.

Наприклад, голова МЗС Угорщини Сійярто у квітні 2023 року відвідав москву та домовився із росією про постачання енергоносіїв.

Окрім того, глава адміністрації прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергелі Гуляш заявляв, що Угорщина не буде арештовувати президента росії володимира путіна, якщо він в'їде в країну.

Туск
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