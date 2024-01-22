США: росія – це підпалювач, який звинувачує пожежників, щоби продовжувати свої злочини

З такою заявою виступив у понеділок заступник постійного представника США при ООН посол Роберт Вуд, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Імперіалістичні плани росії очевидні, і нинішня зустріч є черговою спробою рф відвернути увагу від її воєнних злочинів та агресії. росія – це підпалювач, який звинувачує пожежників, щоби продовжувати свої злочини», - заявив представник США на скликаному рф засіданні Радбезу ООН.

Він підкреслив, що жодна спроба кремля поширювати брехню та дезінформацію разом з безпідставними звинуваченнями не змінять того факту, що саме росія розпочала повномасштабну війну проти України через бажання путіна знищити Україну. І в той час, як рф зав’язла у власній агресії, вона «почала підливати гасу в вогонь», звернувшись до Ірану й КНДР за зброєю попри міжнародне ембарго.

«російські війська щонайменше тричі застосовували проти України балістичні ракети північнокорейського походження, придбані в порушення резолюцій РБ ООН», - наголосив представник США.

Крім того, він нагадав, що Сполучені Штати оприлюднили чіткі докази незаконної передачі Іраном бойових безпілотників росіянам попри обмеження резолюції РБ ООН 2231. Вуд підкреслив, що збройні оборудки рф з Іраном і Північною Кореєю підривають регіональну стабільність та глобальний режим нерозповсюдження.

«Ця Рада повинна притягнути до відповідальності будь-яку країну, яка порушує свої зобов’язання за резолюціями Ради Безпеки ООН», - закликав представник США.