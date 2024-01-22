У ЄС розробили план для "надійного, всеосяжного вирішення" ізраїльсько-палестинського конфлікту, - ЗМІ

Про це стало відомо виданню Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Журналісти ознайомились з проєктом документа, у вступній частині якого йдеться про необхідність "готуватися до всеосяжного миру".

В документі окреслено низку кроків, які можуть врешті-решт принести мир у сектор Гази, створити незалежну палестинську державу, нормалізувати відносини між Ізраїлем та арабським світом і гарантувати довгострокову безпеку в регіоні.

Згідно із запропонованим документом, майбутній мирний процес повинен привести до створення незалежної палестинської держави, що "живе пліч-о-пліч" з Ізраїлем, і "повної нормалізації" відносин між Ізраїлем і арабським світом.

"Палестинці потребуватимуть оновленої політичної альтернативи ХАМАС, в той час як ізраїльтянам необхідно буде знайти політичну волю для участі у змістовних переговорах, спрямованих на вирішення проблеми двох держав", – додається в проєкті.

Ключовим елементом запропонованого ЄС плану є "Підготовча мирна конференція" за участю ЄС, США, Єгипту, Йорданії, Саудівської Аравії, Ліги арабських держав та ООН.

Її учасники будуть перебувати в постійному контакті з ізраїльськими і палестинськими офіційними особами "на кожному кроці і в будь-який час", які називаються "сторонами конфлікту", які спочатку не будуть "змушені сидіти один з одним".

Сектор Газа і Західний берег річки Йордан будуть представлені Палестинською адміністрацією (ПА) і Організацією визволення Палестини (ОВП), а не ХАМАС.

Мирна конференція матиме один рік на розробку рамок мирного плану, враховуючи відгуки всіх залучених сторін, резолюції ООН, висновки Європейської ради та попередні посередницькі зусилля.

Після розробки план буде представлений "сторонам конфлікту" і буде використовуватися як основна основа для фінальних переговорів.

"Важливим елементом мирного плану має стати розробка надійних гарантій безпеки для Ізраїлю і майбутньої незалежної Держави Палестина за умови повного взаємного дипломатичного визнання та інтеграції Ізраїлю і Палестини в регіоні", – йдеться в пропозиціях.

Однак, як зазначає видання, ухвалення цих пропозицій виявитися складним завданням через різну позицію країн-членів ЄС.

Проєкт плану з’явився перед зустріччю міністрів закордонних справ країн ЄС 22 січня, де обговорюватимуть ситуацію в Газі.