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Президент Литви: Необхідно терміново нарощувати військовий потенціал ЄС

22.01.2024 / 11:14
В умовах, коли Україна досі не отримала обіцяної військової допомоги, Європейський союз повинен зіграти активнішу роль у наданні допомоги Києву, в той час як у зарубіжних союзників не вистачає бажання.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Etaplius.

За його словами, необхідно терміново нарощувати військовий потенціал Литви та ЄС, як у плані закупівель, так і в інших формах співпраці.

"Європа повинна взяти на себе більш значну роль, коли в інших союзників немає ні політичної волі, ні можливості надати необхідне військове обладнання. А в Європі відбуваються дуже значні військові зміни, які насамперед пов'язані зі зміцненням її оборонної промисловості", - заявив Науседа.

Він також додав, що Європа не повинна втрачати часу на зміцнення спроможностей як у Литві, так і в усьому ЄС.

"Я не сумніваюся, що спільні закупівлі та багатостороннє військове співробітництво - це те, що ми можемо зробити ще більше", - заявив він.

Науседа також зазначив, що, хоча допомога Україні надається швидше, ніж раніше, на досягнення домовленостей йдуть місяці.

Науседа
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