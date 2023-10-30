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Президент Литви назвав причини затримки передачі мільйона боєприпасів, які ЄС пообіцяв Україні

02.11.2023 / 14:21
Президент Литви Гітанас Науседа назвав причини затримки мільйона боєприпасів, які Євросоюз пообіцяв Україні.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав телеканалу LRT.

За словами литовського президента, затримки з наданням Києву обіцяних ЄС артилерійських снарядів пов'язані з недостатніми можливостями військово-промислового комплексу.

"Ми повинні визнати, що ми ще не досягли тих обсягів, які необхідні для продовження надання цієї військової підтримки Україні", – зазначив Науседа.

Говорячи про фінансовий пакет у 50 млрд євро з боку ЄС на підтримку Києва, президент Литви запевнив, що політична воля для його ухвалення є. Він висловив сподівання, що консенсус щодо цього питання буде знайдений протягом декількох місяців.

"Питання в тому, чи вистачить цих грошей, адже мова йде про більш тривалий період часу, а це означає, що (сума) також повинна бути розділена на роки. Тоді ми отримаємо середньорічну суму, яка буде меншою, ніж 18 млрд (євро), виділених цього року", – сказала Науседа.

Водночас президент Литви наголосив, що країни домовилися повернутися до цього питання, якщо Києву дійсно знадобиться більше коштів.

ЄС, боєприпаси, Науседа
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