Боррель: Наміри росії відкликати ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань є серйозним кроком назад

Таку заяву від імені союзу опублікував високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Так, Боррель зауважив, що росія відкликала ратифікацію договору у той час, коли вона продовжує агресивну війну проти України і неодноразово вдавалася до ядерної риторики й погроз, іноді натякаючи у тому числі на відновлення ядерних випробувань.

"ЄС глибоко шкодує про це рішення росії", – зазначив Боррель, нагадавши, що договір ратифікували усі країни ЄС і це дуже важливий інструмент для ядерного роззброєння і боротьби з розповсюдженням ядерної зброї.

Боррель нагадав, що з 2021 року договір ратифікували ще вісім нових країн і це стало значним прогресом для розширення дії договору.

"Невиправдані наміри росії відкликати ратифікацію договору є серйозним кроком назад у зобов’язаннях росії сприяти міжнародній безпековій архітектурі, і це підриває триваючі зусилля щодо нерозповсюдження ядерної зброї та роззброєння… ЄС закликає росію продовжувати поважати мету і завдання договору", – наголосив Боррель, додавши також, що йдеться про постійного члена Ради безпеки ООН.

Водночас Боррель закликав країни, які ще не ратифікували договір, без зволікань зробити це.