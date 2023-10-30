Бундесвер відновлює виробництво протитанкових мін DM22 через вичерпання запасів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Ukraine.

Виробництво було призупинено ще близько 10 років тому, але їх передача нашим воїнам підірвала запаси.

Як пише видання, мова йде про контракт на 2600 мін, вартістю 68 млн євро. Таким чином одна нова M22 коштує близько 26,1 тисячі євро. Зокрема передбачається можливість опціону на ще 10 тисяч мін.

Відповідно до контракту:

перша демонстраційна партія повинна бути виготовлена у 2025 році;

серійне виробництво також розпочнеться у 2025 році;

постачання у 2027 році.

"Можливо, що створення демонстраційної партії пов'язано з тим, що буде вироблятися нова версія DM22, про яку виданню Janes розповів очільник компанії Андреас Зейтц. Нова DM22 окрім стандартного засобу ініціації, може бути оснащена додатковими сенсорами, серед яких інфрачервоний, радіолокаційний, сейсмічний та акустичний", - пише видання.

Чим особлива DM22

Протитанкова міна має доволі незвичну конструкцію. Фактично, як пояснює видання, це протитанковий гранатомет. Його активація у базовій версії відбувається після пошкодження оптоволоконного кабелю, який розмотується на довжину 40 метрів по напряму стрільби.

Реактивна граната здатна пробити декілька десятків сантиметрів броні.