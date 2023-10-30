Войти | Зарегистрироваться
03:49

пятница,
03 ноября
Онлайн
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
Країна
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Суспільство

Бундесвер відновлює виробництво протитанкових мін DM22 через вичерпання запасів

02.11.2023 / 11:14
Німецька компанія TDW отримала замовлення на відновлення виробництва протитанкових мін DM22 для Бундесверу. Це пов'язано з вичерпанням запасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Ukraine.

Виробництво було призупинено ще близько 10 років тому, але їх передача нашим воїнам підірвала запаси.

Як пише видання, мова йде про контракт на 2600 мін, вартістю 68 млн євро. Таким чином одна нова M22 коштує близько 26,1 тисячі євро. Зокрема передбачається можливість опціону на ще 10 тисяч мін.

Відповідно до контракту:

  • перша демонстраційна партія повинна бути виготовлена у 2025 році;
  • серійне виробництво також розпочнеться у 2025 році;
  • постачання у 2027 році.

"Можливо, що створення демонстраційної партії пов'язано з тим, що буде вироблятися нова версія DM22, про яку виданню Janes розповів очільник компанії Андреас Зейтц. Нова DM22 окрім стандартного засобу ініціації, може бути оснащена додатковими сенсорами, серед яких інфрачервоний, радіолокаційний, сейсмічний та акустичний", - пише видання.

Чим особлива DM22

Протитанкова міна має доволі незвичну конструкцію. Фактично, як пояснює видання, це протитанковий гранатомет. Його активація у базовій версії відбувається після пошкодження оптоволоконного кабелю, який розмотується на довжину 40 метрів по напряму стрільби.

Реактивна граната здатна пробити декілька десятків сантиметрів броні.

TDW, DM22
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
2 ноября
1 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.