У Bloomberg дізналися подробиці 12-го пакету санкцій проти росії

Про це, як пише "Європейська правда", дізналась агенція Bloomberg.

За словами співрозмовників агентства, новий пакет запропонованих заходів ЄС проти росії передбачає обмеження на експорт зварювальних апаратів, хімікатів та інших технологій, що використовуються у військових цілях.

Також розглядається можливість заборони ліцензій на програмне забезпечення та обмеження на імпорт невеликої кількості оброблених металів і виробів з алюмінію, будівельних матеріалів, товарів, пов'язаних з транспортуванням, і діамантів.

Заборона на імпорт діамантів буде залежати від рішення "Групи семи" щодо механізму їхнього відстеження й контролю, яка, як очікується, буде укладена найближчим часом, уточнює Bloomberg.

Окрему увагу Євросоюз приділятиме боротьбі з ухиленням росії від санкцій, ідеться в матеріалі.

ЄС, серед іншого, може заборонити транзит через російську територію більшої кількості товарів і внести до чорного списку компанії в третіх країнах, які сприяють цій схемі. Там також розглядають можливість зобов’язувати свої компанії додавати до угод із третіми країнами положення про заборону експорту певних товарів подвійного призначення до росії.

У Єврокомісії, за даними Bloomberg, також обговорюють механізми покращення санкцій проти російської нафти, оскільки цінові обмеження перестали працювати. Йдеться і про боротьбу з "тіньовим флотом" рф, і про можливі обмеження операцій із суднами, залученими до схеми транспортування російського чорного золота.

Зрештою, у новому пакеті санкцій ЄС проти росії можуть бути присутні понад 100 фізичних та чотири десятки юридичних осіб. Обговорюється такою заборона працевлаштування росіян на роботу в так звані "чутливі" сектори й репатріації російських активів у ЄС.

Вміст 12-го пакета санкцій ЄС ще може змінитись перед тим, як Європейська комісія офіційно представить його державам-членам.