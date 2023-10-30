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Президент Литви назвав причини затримки передачі мільйона боєприпасів, які ЄС пообіцяв Україні
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Бундесвер відновлює виробництво протитанкових мін DM22 через вичерпання запасів
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У Bloomberg дізналися подробиці 12-го пакету санкцій проти росії
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Forbes: росія витратила 22,8 млрд доларів на ракетні атаки по Україні
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Блінкен: Конфлікти в Україні і на Близькому Сході мають чіткий зв’язок
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Анатолий Шкрибляк: особое внимание уделяется инновационности и качеству строительства31.10.2023 / 20:58Компания Budhouse Group хорошо известна в мире коммерческого строительства, ведь она является одной из самых успешных на территории Украины. Президент организации Анатолий Шкрибляк является идейным вдохновителем компании, ведь из года в год отмечается успешное введение в эксплуатацию множества проектов. Все они становятся изюминками своих городов, привлекая внимание всех ценителей шопинга и качественного отдыха в приятных условиях.Последние новости рубрики
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13:19
НБУ: В українських банках скоротилася частка проблемних кредитів
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Шмигаль: Пріоритетом для держави повинні стати переробні підприємства
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В Україні подорожчало м'ясо, молочна продукція та яйця
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У ЄБА розповіли, яким перевізникам потрібно буде пред’являти товари митниці вже з 7 листопада
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Експерт: Підвищення тарифу на залізничні перевезення призведе до зростання цін
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Брендовые рюкзаки для мужчины: какие бывают и в чем особенности?25.10.2023 / 17:14Если классические сумки-дипломаты - аксессуар, которым в повседневной жизни пользуется весьма ограниченный круг мужчин, то рюкзак того или иного типа - вещь, которая может потребоваться каждому, независимо от возраста и статуса. К счастью, современные брендовые рюкзаки бывают разных видов, потому каждый может подобрать вариант по своим потребностям.
Важливі критерії при вибору кондиціонера23.10.2023 / 00:25Кліматичні умови у сучасних містах можуть бути дуже змінливими, і іноді літо буває спекотним і душним. У таких випадках кондиціонер стає справжнім порятунком від спеки і дискомфорту. Але як вибрати правильний кондиціонер для свого будинку або офісу? У цій статті ми розглянемо основні критерії вибору, які допоможуть вам зробити правильний вибір і купити кондиціонер у Києві.Последние новости рубрики
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Проверка по номеру авто: алгоритм действий с YouControl04.09.2023 / 01:16Последние новости рубрики
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