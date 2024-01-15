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У Британії з’явився підрозділ, який буде протидіяти загрозам з боку росії, Китаю та Ірану

21.01.2024 / 16:20
Поліція Британії створила новий спеціальний підрозділ, який займеться протидією загрозам з боку росії, Китаю та Ірану. У майбутньому список країн може розширитись.

Про це заявив помічник комісара поліції Метт Джукс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Ми будемо найбільш відкритою частиною британського співтовариства безпеки, яке посилить свою реакцію на ворожі дії цих держав", – сказав він.

Повідомляється, що новий спеціалізований підрозділ буде використовувати нові повноваження, передбачені законом.

За його словами, британська поліція дуже стурбована ризиками впливу низки країн на національні вибори, які можуть відбутися цього року.

Помічник комісара також сказав, що свідчення та відчуття його офіцерів свідчать про те, що виклик, який кидають ворожі держави, зараз більший, ніж будь-коли з часів Холодної війни.

Британія, поліція, Джукс
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