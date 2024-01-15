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11:14
Президент Литви: Необхідно терміново нарощувати військовий потенціал ЄС
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16:20
У Британії з’явився підрозділ, який буде протидіяти загрозам з боку росії, Китаю та Ірану
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10:10
Виробник ракет Taurus готовий поповнити запаси Німеччини у разі постачання їх в Україну
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16:20
У НАТО радять європейцям готуватися до війни
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10:10
Боррель: Ізраїль фінансував радикальне угруповання ХАМАС
- 11:14
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18:30
Українцям нагадали, як дізнатися свою кредитну історію
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16:25
Бойко: Українці заборгували за електроенергію 15 мільярдів гривень
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16:25
В Укрзалізниці розповіли про нову послугу з накопичення маршрутів
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15:23
Кулеба вважає, що США схвалять допомогу для України у кінці січня
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14:21
Сікорський: Польща планує збільшити виробництво боєприпасів та військової техніки для України
- 18:30
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