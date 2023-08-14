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Мельничук: Кабмін послабив контроль за цінами на соціально значущі товари

17.08.2023 / 16:25
Кабінет міністрів вирішив послабити правила щодо проведення моніторингу споживчих цін на соціально значущі товари. Тепер такі перевірки стануть рідшими.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідні зміни уряд вніс до розпорядження "Про заходи щодо моніторингу та аналізу цін і стану товарних ринків", ухваленого в січні 2022 року. Рішення Кабміну передбачає, що Державна служба статистики тепер проводитиме моніторинг споживчих цін на соціально значущі товари щотижня. Раніше ж вони проходили щодня.

Додатково уряд вирішив скасувати норму про те, що Державна служба з безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щотижня проводить аналіз задекларованих роздрібних цін на товари, які мають істотну соціальну значущість, і товари протиепідемічного призначення.

Що входить до переліку соціально значущих продуктів

В Україні діє граничний рівень торговельної надбавки на рівні 10% на борошно пшеничне вищого ґатунку, молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці), хліб житньо-пшеничний, курячі яйця категорії С1, птиця (тушки курячі, чверті тушки курячі), батон та олію соняшникову рафіновану.

З переліку було виключено цукор-пісок, макаронні вироби вітчизняного виробництва, та масло вершкове жирністю 72,5%.

Контроль за цінами на соціально значущі товари в Україні відновили навесні 2020 року. В березні 2022 запровадили  щоденний моніторинг. Тоді влада підкреслювала, що це важливо, адже дозволить гарантувати їхню доступність для населення.

Мельничук, Кабмін
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