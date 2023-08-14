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У Carlsberg прокоментували рішення російської влади забрати її пивзаводи

17.08.2023 / 17:27
Данська компанія Carlsberg прокоментувала рішення російської влади забрати її пивзаводи "Балтика".

Корпорація не наблизилась до розуміння того, що може статися далі. Про це сказав гендиректор Carlsberg Кеєс Т'Харт під час пресконференції, пише Reuters.

Минулого місяця російська влада взяла під контроль вісім пивоварних заводів "Балтика" із 8,4 тис. співробітників. Раніше Carlsberg погодився продати цей підрозділ неназваному покупцеві.

"Ми знали з самого початку, з моменту оголошення про намір вийти з росії в березні минулого року, що існує величезний інтерес до бізнесу з боку людей в росії. Але все ж це безпрецедентна подія", – наголосив гендиректор компанії.

Компанія минулого року списала $1,5 млрд "Балтики". російський президент володимир путін видав указ, згідно з яким Carlsberg зберігає право власності на цей підрозділ, але більше не може його контролювати.

"Технічно це не є націоналізацією, але як це буде розгортатися, на цей час нам неясно. Цей розвиток подій зробить відхід з росії ще більш болючим", – сказав Т'Харт.

Він заявив, що Carlsberg не контактує з жодним зі своїх співробітників у росії, але залишається в обмеженому контакті з російською владою.

Financial Times пише, що компанія досі сподівається домогтися продажу цього бізнесу.

Т'Харт, Carlsberg
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