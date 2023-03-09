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Захід, найімовірніше, запровадить санкції проти атомної енергетики росії

10.03.2023 / 11:29
Країни Заходу найімовірніше запровадять санкції проти атомної енергетики росії. Але зараз є певний спротив такому кроку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики України Германа Галущенка в ефірі телемарафону.

За словами чиновника, зараз обмеження проти атомної галузі Росії є головною темою у переговорах України з країнами Заходу щодо санкцій.

"Є в цьому відношенні певний спротив, який, до речі, пов'язаний саме з фактичною можливістю замінити відповідні типи російського палива для реакторів. Є спротив держав, але з іншого боку ми продовжуватимемо, і я впевнений, що ці санкції будуть введені", - наголосив Галущенко.

Він додав, що деякі країни Європи вже відмовилися від співпраці з росією у атомній галузі. Одна з них - Фінляндія.

"Це перші важливі кроки з погляду того, що санкції будуть", - наголосив міністр.

Галущенко
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