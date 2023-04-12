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Данілов: Те, до чого путін готувався 20 років і провалив на старті, неможливо виправити

11.04.2023 / 14:25
Час не грає на боці росії, час працює на тих, хто приймає правильні рішення і не відступає.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов на своїй сторінці у Facebook.

"Час працює на тих, хто ухвалює правильні рішення, керується цінностями, активно діє, не боїться і не відступає. Інші фактори мають другорядне значення", – відзначив він.

Чиновник звернув увагу, що "всі ці розмови, що час грає на боці ворога, нічого не варті. Кремлівський щур, не обмежений термінами виборних процедур, сподівається пересидіти у бункері і дочекатися, чи то "Захід втомиться від України", чи допоможе Китай, чи коли оберуть нового президента у США, чи в Україні почнуться "голодні бунти".

За його словами, путін "вичерпав свою часову межу".

"Те, до чого він готувався 20 років і провалив на старті, неможливо виправити ні через рік, ні через два, ні через три", – додав він.

Крім того, Данілов додав, що путін "помилився у найголовнішому рішенні свого життя – напасти на Україну, після чого з п'єдесталу найвпливовішої людини світу перемістився у статус підозрюваного злочинця Гаазького трибуналу".

Данілов, путін
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