Войти | Зарегистрироваться
17:41

среда,
12 апреля
Онлайн
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
Світ
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
Данілов назвав 12 кроків деокупації Криму
Країна
Данілов назвав 12 кроків деокупації Криму
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Рада звернулась до країн НАТО із закликом прийняти Україну до Альянсу

11.04.2023 / 17:27
Верховна рада звернулася до держав-членів організації Північноатлантичного договору та ПА НАТО із закликом виконати рішення Бухарестського саміту 2008 року щодо членства України.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила голова партії Слуга народу Олена Шуляк.

Як відомо, група народних депутатів на чолі з головою ВР Русланом Стефанчуком пропонували парламенту ухвалити звернення до держав-членів НАТО із закликом підтримати членство України в блоці.

Відповідний проєкт постанови №9192 зареєстрували у Верховній Раді у понеділок, 10 квітня.

«Метою проєкту постанови є звернення до держав-членів Організації Північноатлантичного договору, Парламентської асамблеї НАТО із закликом здійснити необхідні кроки для виконання рішень Бухарестського саміту НАТО в частині прийняття України до Організації Північноатлантичного договору як повноправного члена», – йдеться у документі.

Нардепи зазначили, що вважають за необхідне закликати країни-члени Альянсу звернутися до своїх урядів із проханням сприяти ухваленню спільних з Україною документів на підтримку наближення її до майбутнього членства під час весняної сесії ПА НАТО в Люксембурзі та Вільнюського саміту НАТО.

НАТО, Шуляк
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
12 апреля
11 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.