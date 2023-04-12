Рада звернулась до країн НАТО із закликом прийняти Україну до Альянсу

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила голова партії Слуга народу Олена Шуляк.

Як відомо, група народних депутатів на чолі з головою ВР Русланом Стефанчуком пропонували парламенту ухвалити звернення до держав-членів НАТО із закликом підтримати членство України в блоці.

Відповідний проєкт постанови №9192 зареєстрували у Верховній Раді у понеділок, 10 квітня.

«Метою проєкту постанови є звернення до держав-членів Організації Північноатлантичного договору, Парламентської асамблеї НАТО із закликом здійснити необхідні кроки для виконання рішень Бухарестського саміту НАТО в частині прийняття України до Організації Північноатлантичного договору як повноправного члена», – йдеться у документі.

Нардепи зазначили, що вважають за необхідне закликати країни-члени Альянсу звернутися до своїх урядів із проханням сприяти ухваленню спільних з Україною документів на підтримку наближення її до майбутнього членства під час весняної сесії ПА НАТО в Люксембурзі та Вільнюського саміту НАТО.