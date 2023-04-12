Рада звернулась до країн НАТО із закликом прийняти Україну до Альянсу

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НАЗК внесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни24.03.2023 / 09:11Последние новости рубрики
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Жителі росії почали масово обурюватися через електронні повістки та обмеження на виїзд
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The Washington Post: пвк "вагнер" мала намір купити в Туреччини зброю
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Макрон: Час для переговорів України та росії про завершення війни ще не настав
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«Масляный» скандал на Черкасщине: директор предприятия, на которое напали рейдеры, отрицает слова нардепа Войцеховского24.03.2023 / 14:13Последние новости рубрики
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EastFruit: Відпускні ціни на столові буряки в Україні будуть ще падати
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Рада звільнила від податку на нерухомість власників знищеного або пошкодженого майна
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Аграрії попереджають про глибоку кризу у сільському господарстві України
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В Україну без ПДВ та мита зможуть завозити речовини для виробництва боєприпасів
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Маск може призупинити виробництво автомобілів Tesla у Шанхаї
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Чиновники КМДА відмовляються виконувати зобов'язання перед британським інвестором
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Нєбитов: Поліція Київської області має 55 службових собак
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Кличко переконаний, що повторний наступ росії на Київ не відбудеться
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Департамент освіти і науки Києва назвав провокацією "наказ" про передачу закладів освіти для потреб ЗСУ та НГ
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Как выбрать чехол из натуральной кожи для смартфона04.04.2023 / 01:03Смартфон – не только техническое устройство, но и стильный аксессуар. Именно поэтому многие пользователи телефонов стараются выбирать для них не только функциональные, но и эстетически привлекательные кейсы. Существует множество разных материалов для чехлов, но одним из самых популярных является натуральная кожа. В данной статье мы в интернет-магазине Kartell https://kartell.store/ рассмотрим преимущества кейсов из натуральной кожи и подскажем, как правильно выбрать качественный кейс из этого материала.
Професійна гігієна ротової порожнини: чистка зубів03.04.2023 / 01:19Регулярна гігієна ротової порожнини, відсутність шкідливих звичок – необхідні, але не достатні умови для гарної усмішки. Повністю видалити наліт у домашніх умовах не вдасться. Поступово накопичуючись на емалі, наліт перетворюється на зубний камінь. Тверді відкладення руйнують емаль, між яснами та зубами накопичуються мікроби. Професійне чищення зубів ефективно розв'язує проблему видалення нальоту.Последние новости рубрики
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