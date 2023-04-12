Гуменюк: Україна намагається тримати вогневий контроль над шляхами відступу росіян

Про це керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк сказала в ефірі "Радіо Донбас.Реалії".

"Ми відстежуємо їхнє просування, намагаємось припинити їхній рух, зупинити не тільки колони підтяжки техніки і живої сили на передову, так і відступу", – сказала вона.

Зараз триває "потужний підготовчий етап", на якому ЗСУ нищать потужності військ рф: склади, скупчення техніки, місця дислокації особового складу.

"Вони, звісно, вираховують кілометраж так, щоб не бути ураженими нашими засобами ураження, але виходячи з того, що сезон "бавовни" в Криму вже розпочато, вони поступово усвідомлюють, що всюди, де Україна, їм не буде спокою", – пояснила Гуменюк.