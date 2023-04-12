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Гуменюк: Україна намагається тримати вогневий контроль над шляхами відступу росіян

11.04.2023 / 18:30
Українські війська намагаються тримати вогневий контроль над транспортними шляхами таким чином, щоб росіяни не могли ними скористатись навіть для відступу.

Про це керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк сказала в ефірі "Радіо Донбас.Реалії".

"Ми відстежуємо їхнє просування, намагаємось припинити їхній рух, зупинити не тільки колони підтяжки техніки і живої сили на передову, так і відступу", – сказала вона.

Зараз триває "потужний підготовчий етап", на якому ЗСУ нищать потужності військ рф: склади, скупчення техніки, місця дислокації особового складу.

"Вони, звісно, вираховують кілометраж так, щоб не бути ураженими нашими засобами ураження, але виходячи з того, що сезон "бавовни" в Криму вже розпочато, вони поступово усвідомлюють, що всюди, де Україна, їм не буде спокою", – пояснила Гуменюк.

Гуменюк
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