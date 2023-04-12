НАБУ і САП оголосили в розшук сімох підозрюваних у справі про махінації з майном ФДМ

У телеграм-каналі НАБУ в понеділок розміщено фотографії розшукуваних, серед яких – ексголова ФДМ Дмитро Сенниченко.

"Всі вони (підозрювані – ІФ-У) входять до складу злочинної організації, яка причетна до заволодіння понад пів мільярда грн коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", - зазначено в повідомленні бюро.

У НАБУ зазначають: "Очолював угруповання ексголова Фонду державного майна України, який тричі виступав викривачем корупції, подаючи відповідні заяви до НАБУ. Насправді ж він усував "конкурентів" на підприємствах зі сфери ФДМУ, аби заробляти могла лише підконтрольна злочинній організації компанія".

Нагадаємо, НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП викрило злочинну організацію на чолі з колишнім головою Фонду держмайна (ФДМ) України, учасники якої протягом 2019-2021 рр. заволоділи понад 500 млн грн коштів АТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) та АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК).