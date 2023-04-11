Клопотенко розповів, що готує для світових лідерів, які прибувають в Україну

Цим кулінар поділився у програмі "Тихий вечір з Оленою Кравець", пише Gazeta.ua.

Клопотенко розповів, що для поважних гостей зазвичай готують його ресторани, але іноді й він сам.

"Сьогодні їде дуже близька подруга України", або "їде людина, яка не їсть свинину" (кажуть шеф-кухареві. – Gazeta.ua). Бачили ці фото, де зранку вокзал, виходять з потягу люди і пишуть: "Прибув прем'єр-міністр Саудівської Аравії". І тоді ми вже знаємо, кого годували. У нас є список, кого ми годували з серпня. Там такий список, що мені просто… Ти дивишся – президент Європарламенту, та, годували. Бренсон – годували. Орландо Блум днями приїжджав, був в ресторані, а мене не було, я навіть з ним не привітався, годували", – пригадав ресторатор.

Він зізнався, що якось його здивувала італійська делегація, яка попросила приготувати для них піцу. Клопотенко наполіг, аби гостей пригостили саме українськими стравами. Спочатку італійці неохоче погодилися, але потім були в захваті від кухні.

Клопотенко розсекретив, що саме входить у меню для поважних гостей в потягах Укрзалізниці.

"У нас є меню розроблене, там 10 страв. І борщ, сирники, ребра, тушковані у квасі, десерт з запеченого яблука з бринзою. У нас просто ресторанне меню. Ми вчили провідників подавати тарілки", – поділився він.