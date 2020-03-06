Кампанию по дискредитации Сытника устроил Бахматюк

В прошлую среду на улице Грушевского прямо напротив здания Верховной Рады прошла очередная акция за отставку директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Три грузовика с баннерами против Сытника приехали еще до 8:00 и, по их полиции, не получили разрешения от МВД на парковку на Грушевского. При этом в двух фурах Scania и одной Man c номерами Киевской и Ивано-Франковской областей водителей или других людей в кабинах или рядом с ними не оказалось.

Скандально известный олигарх, обвиняемый в многочисленных махинациях, Олег Бахматюк в тот же день в очередной раз согнал сотрудников своих кампаний со всей Украины в Киев с требованием уволить Сытника с должности главы НАБУ.

Директор НАБУ Артем Сытник во время отчета о проделанной работе в парламенте прямым текстом заявил, что его отставки желает «один олигарх», который и является организатором против него кампании по дискредитации.

«У парламента стоят фуры, стоят люди, которые оплачиваются олигархом, который сейчас находится за границей, который похитил 1,2 миллиарда гривен. И вместо того, чтобы эти деньги возвращать в бюджет, организуются мероприятия возле НАБУ, у парламента, у правительства», — сказал Сытник.

Напомним, работников предприятий, входящих в аграрные холдинги «Ukrlandfarming» и «Авангард» (оба принадлежат Олегу Бахматюку) и ранее принудительно сгоняли на митинги в поддержку олигарха.

Так же Взгляд ранее писал о причинах нелюбви Олега Бахматюка и Артема Сытника.