Шмыгаль: правительство не имеет технической возможности снабжать водой Крым до его возвращения в состав Украины

Правительство не имеет технической возможности подавать воду украинцам в Крым до возвращения полуострова в состав Украины, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины", - написал Шмыгаль на своей странице в Фейсбуке в ночь на пятницу, 6 марта.

Он отметил, что правительство стремится помочь украинцам, которые живут на территории временно аннексированного Крыма.

"Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них", - подчеркнул он.

Раее премьер заявил, что неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе.

"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым – это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе… Мы не перекроем воду для украинцев… Мы не можем не давать воду украинцам", - сказал Шмыгаль в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг, 5 марта, вечером.

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