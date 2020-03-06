В УПЦ к празднику Торжества православия запустили в соцсетях челлендж #наші_святині

К празднику Торжества Православия Центр информации Украинской Православной Церкви предложил верующим рассказать о святынях, которые хранятся в храмах и монастырях в разных уголках Украины.

На официальных страницах Центра информации УПЦ в Facebook и в Instagram опубликованы условия челленджа #наші_святині.

«С 6 по 13 марта разместите на своей странице в Фейсбук или Инстаграм фотографию почитаемой православной святыни вашего края (иконы, мощи святых) и напишите чем она известна.

Расскажите все интересное, что вы о ней знаете: ее историю, или случаи исцелений по молитвам перед ней», - призывают в Центре информации УПЦ.

Для участия необходимо опубликовать фотографию святыни и описание с хештегом #наші_святині. Также нужно отметить Центр информации УПЦ.

На странице организаторов в посте, где объявлен челлендж необходимо отметить других пользователей, которым может быть интересна эта информация и они также захотят рассказать о святынях.

Организаторы сообщили, что 15 марта будут определены победители.

«Победители получат памятные подарки от Украинской Православной Церкви - иконы Собора преподобных отцов Киево-Печерских (праздник отмечается во второе воскресенье Великого поста, 15 марта), сладкие подарки, книги изданные малым тиражом и большой сюрприз», - отметили в Центре информации УПЦ.