Украинцы рассказали, почему они доверяют УПЦ

Украинцы в соцсетях рассказали, что доверяют Украинской Православной Церкви, потому что считают ее своей родной и канонической, а Блаженнейшего Митрополита Онуфрия – законным Предстоятелем.

Пользователи социальных сетей написали на официальных страницах Центра информации УПЦ в Фейсбук и Инстаграм написали, что доверяют только той Церкви, которая не меняется в угоду власти, не подстраивается под интересы политиков и желает мира Украине.

В Фейсбук пользователи объяснили, что они являются прихожанами именно Украинской Православной Церкви, так как это вера их предков, в ней были крещены они и их дети, и менять веру – грех.

Зинаида Куницкая считает, что «Украинская Православная Церковь во главе с Блаженнейшим Онуфрием является единственной канонической Церковью в Украине. Церковью, которую основал Господь наш Иисус Христос в дни своего первого пришествия. Получить вечное спасение можно только в лоне Православной Церкви! Другие религиозные организации созданы не Богом, а людьми, и спасения в них нет».

«Это Церковь Владимира Великого, в ней молятся на священном языке, на котором человек не может говорить просто так, обманывать, врать, говорить плохие слова. Это язык Бога. Наша Церковь не создавалась путем уний, расколов. Ее история насчитывает более тысячи лет, а еще дольше существует Православие. Нетленные мощи святых, святые монастыри и Лавры (есть в УПЦ, - ред.)», - отметила Алена Мазуренко.

Екатерина Яць подчеркнула, что доверяет УПЦ, потому что «Блаженнейший – искренний, добрый человек, истинный пастырь овец православных. Он пример стойкости и мужества в тяжелые времена испытаний».

«Это единственная истинная Церковь и нет других!», - пишет Елена Доценко.

Андрей Озюменко объяснил, что является прихожанином УПЦ, «потому что она не разделяет людей, не сеет раскол, не занимается рейдерством, и не зовет людей на политический шабаш, а является канонической, достойной, мудрой, наибольшей, и реально объединяет всю Украину».

«УПЦ - единственная Церковь, реально отстраненная от политики, и в ней заповеди Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа соблюдают не на словах и в громких лозунгах, а на деле. Это главные причины, почему я верен именно УПЦ», - рассказал Денис Гончаров.

«Доверяю, потому что Украинская Православная Церковь является канонической, родной, материнской. Митрополит Онуфрий выстоял во времена гонений и укрепил свою паству примером собственной жизни. Он исповедует не политику, а веру в Господа нашего Иисуса Христа. Наша вера славная, наша вера православная!», - пишет Елена Царенко.

«Потому что не смешивают веру и политику; грязное со светлым», - сказал Анатолий Пастухов.

«Потому что здесь нет призывов к войне и насилию», - отметила Лариса Лазарук.

«УПЦ – это свидетельство, что "Яко с нами Бог"», - убежден Николай Краило.

Инна Жардецкая подчеркнула, что «Церковь - это моя Мать, а Мать свою я не покину. Слава Богу, что дал нам Митрополита Онуфрия. Социологическим опросам не верю. Верю во Едину Святую Соборную Апостольскую Церковь».

«Меня крестили в этой вере, в этой Церкви, и строго-настрого приказали веру не менять. Никогда и ни за что! Наш дорогой Владыка Онуфрий - лучший Предстоятель, человек с большой буквы», - пишет Наталья Шепик.

Инна Порайко поддержала: «кто не следует вере предков – у того нет будущего».

«Потому что с УПЦ Бог, здесь есть настоящая вера, это вера и Церковь моих родителей. УПЦ жаждет любви и мира», - объяснил Сергей Галушко.

«Потому что Глава Церкви нашей - Христос! Потому что Блаженнейший Владыка Онуфрий - боголюбивый старец и отец, который примером жизни своей учит идти нас за Христом. И по завету самого Иисуса Христа - врата ада не одолеют Церковь Его!», - рассказал Виталий Скрипник.

«Это Церковь с деда-прадеда… В этой Церкви Устав не менялся и не меняется, как шли службы по требнику - все выполняется. Украинская Православная Церковь - это образец веры. Все святыни как были православными, так и есть. […] Я и моя семья, родственники поддерживаем Украинскую Православную Церковь, мы в ней крестились и с этим крестом будем век доживать. Я учу своих детей, внуков, как когда-то учили меня. Как говорили, покайтесь люди, ибо горе вам, когда Бог вас судить придет. Верьте, хорошо обдумывайте, читайте, слушайте и будьте с Богом. Мира всем», - пишет Галина Одриховская.

«В этой Церкви крестились, венчались, исповедовались, соборовались, в этой Церкви отпевали все поколения в моей семьи от века. Это моя Церковь - едина Святая, Соборная и Апостольская, и другую я не признаю», - подчеркнула Анна Соляник.

«Церковь, на которую нападают и хотят ее вообще уничтожить - это и есть истинная Церковь, каноническая! Дьявол прекрасно знает, где Истина и хочет ее уничтожить. Блаженнейший Митрополит Онуфрий достойный Предстоятель нашей Церкви, он нам награда и утешение в это тяжелое время. Он идет к Богу, а те, кто против него - куда идут они? Я с УПЦ!», - отметила София Полевая.

«Я не могу не доверять истиной Церкви, потому что она дает мне возможность дышать в этом мире, где вместо кислорода распри и ложь», - написал Александр Луговой.

«Это Церковь моих праотцов. В ней был крещен я и 4 моих внука. У меня нет сомнений в том, что вера моя - истина на века», - уверен Владимир Дараков.

Стефа Бойда рассказала, что «с деда-прадеда верили этой Церкви Божией. Это моя семья и это мой дом с самого рождения. В нашей Церкви я ни разу не слышала слова враждебности, ни слова в политическом смысле. Только вера, любовь, доброта».

Татьяна Сивкив объяснила, что является прихожанкой УПЦ так как «это Церковь Христа, которую создал сам Бог. Церковно-славянский язык - это язык наших предков. Почему мне сомневаться в чем-то, если это есть Церковь истинная Христова?».

Олег Ковальчук процитировал слова из Апостола: «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас».

Также в Инстаграм на официальной странице Центра информации УПЦ пользователи рассказали, почему они доверяют именно УПЦ.

«Потому что наша Церковь каноничная, а это самое главное. Меня крестили в этой Церкви, а не в какой-то другой», - написала ollunya_nesterova.

Пользователь под именем anna_v08 отметила, что в УПЦ «все, что было много столетий назад, так же и есть. Нет никаких изменений под политические убеждения».

«Я одна из 300 тысяч (участников крестного ход в День Крещения Руси, - ред.). Как капля в море. Веру менять нельзя. Очень жаль, что люди этого не понимают или не хотят понимать», - подчеркнула panchenko2367.

«Наша Церковь не вмешивается в политику и не разделяется и не отходит от канонов», - пишет anastasih6.

«Меня крестили в этой Церкви, и дети мои, и внуки здесь крещены, и все деды-прадеды и крестились, и отпевались в нашей Церкви. Это главное в жизни каждого человека!», - написала moroz_tatyana.

«Очень странная цифра 25,7% (по данным социологического опроса Киевского международного института социологии, – ред.). На крестных ходах в Киеве столько людей, а цифра 25,7... Очень странно. У меня все знакомые, и я в том числе, признают только одну Церковь и Блаженнейшего владыку Онуфрия!», - отметил пользователь под именем chistovaeg.

«Доверяю Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию, потому что это единственный человек, из немногих в мире, который служит Богу, а не кому-то другому. В УПЦ крестили всех, начиная с моего прапрадеда и меня, и скрываться я не собираюсь», - рассказал hrihorec.

«Наша Церковь не вмешивается в политику, является канонической. Церкви 2000 лет, как можно поменять веру наших предков? А все остальные конфессии - волки в овечьей шкуре», - считает romanchuk9816.

«Потому что наша Церковь уже два тысячелетия стоит неуклонно, пройдя страшные муки, изгнание, насмешки... Потому что она неизменна! Не меняет своих мыслей, взглядов со сменой власти, взглядов народа. Только наша Церковь прямо говорит о грехах и призывает каяться. Только наша Церковь никогда не боялась и не боится проповедовать везде, в любое время, всем, даже если смерть смотрит ей в лицо! Потому что меня моя Церковь ни разу не подводила, не изменяла. Меня моя вера православная постоянно спасает», - подчеркнула matushka_katerina_.

«УПЦ - каноническая Церковь и Блаженейший Митрополит Онуфрий - истинный пастырь и монах. По делам их узнаете их», - написала ovcharova.ira.

Присоединиться к дискуссии можно на страницах Центра информации УПЦ в Фейсбук и Инстаграм.