Стало известно, кто возглавил Одесскую таможню

Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

"С сегодняшнего дня Одесская таможня Гостаможслужбы имеет нового руководителя. Михаил Грибанов стал победителем первого открытого конкурса Новой таможни на руководящую должность в регионах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за руководящую должность в Одесской таможне соревновались 58 кандидатов. В течение 45 дней конкурсная комиссия провела 3 этапа отбора, которым предшествовало онлайн-тестирование на знание Основного закона Украины. К финальным собеседованиям с главой Гостаможслужбы дошли 5 претендентов, где победу одержал Грибанов.

Новый глава Одесской таможни имеет профильное образование Академии таможенной службы Украины, опыт работы на таможне и в бизнесе.

После запуска Новой таможни в декабре 2019 года назначения на руководящие должности проходит исключительно на конкурсной основе, заключили в Гостаможслужбе.

По данным пресс-службы Одесской таможни, в феврале 2020 года Одесская таможня перечислила в государственный бюджет 3,4 млрд грн таможенных платежей, что на 9% больше по сравнению с февралем 2019 года.

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