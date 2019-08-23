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Власов уволен с должности главы Одесской таможни

23.08.2019 / 17:18
Экс-глава Государственной фискальной службы (ГФС) Александр Власов уволен с должности главы Одесской таможни.

Увольнение Власова с должности подтвердил врио главы ГФС Денис Гутенко.

Как сообщалось, Кабмин назначил директора департамента таргетинга и управления таможенными рисками ГФС Гутенко врио главы ведомства после того, как уволил с этой должности Власова. При этом Власов оставался главой Одесской таможни.

Источник

увольнение, Одесская таможня, Власов
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