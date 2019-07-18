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Кабмин уволил Власова с должности и. о. главы ГФС

18.07.2019 / 13:20
Кабинет министров уволил Александра Власова с должности и. о. главы Государственной фискальной службы Украины.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания Кабинета министров 17 июля.

"Как вы знаете, по ГФС Власов написал заявление на увольнение. С понедельника это увольнение будет реализовано - сегодня решение одобрено", - сказал Гройсман.

По его словам, поскольку Власов был главой ликвидационной комиссии ГФС, теперь эти обязанности Кабмин возложил на директора одного из департаментов службы.

Напомним: 12 июля в Государственной фискальной службе начались обыски.

14 июля, после указания президента Владимира Зеленского, и. о. председателя ГФС Власов написал заявление об увольнении.

Источник 

Кабмин, увольнение, ГФС, Власов
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