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Гройсман пообещал минимальную зарплату в 5500 гри в 2020 году

18.07.2019 / 16:16
Минимальная заработная плата в Украине в 2020 году составит 5500 гривен, а средняя зарплата в ближайшие полтора-два года - 620 долларов.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства 17 июля.

Гройсман подчеркнул, что опираться нужно на реальное состояние экономики.

"У нас всегда будет выбор: либо мы опираемся на реальные возможности экономика, и я вижу то, что в следующем году минимальная зарплата будет уже не 4173, а 5500 гривен", - отметил он.

Средняя заработная плата за полтора-два года будет 620 долларов, заявил Гройсман.

Или, добавил премьер-министр, "кто-то включит печатный станок и начнет разгонять инфляцию, делать разовые подачки и заведет страну в дефолт или финансовый кризис".

Напомним: в бюджетной декларации на 2020 год предусмотрено, что минимальная зарплата составит 4723 грн, что на 13,2% больше, чем в 2019 году.

Как сообщалось, Верховный суд разрешил определять украинцам зарплату в иностранной валюте.

Источник

Гройсман, минимальная зарплата
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