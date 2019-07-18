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Кабмин запустил услугу е-пенсия

18.07.2019 / 16:48
Кабинет министров Украины запустил услугу е-Пенсия, одобрив постановление об электронных услугах в сфере пенсионного обеспечения. Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства 17 июля.

Кабинет министров Украины запустил услугу е-Пенсия, одобрив постановление об электронных услугах в сфере пенсионного обеспечения. Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства 17 июля.

Так, заместитель председателя Госагентства по вопросам электронного правительства Алексей Вискуб в своем Facebook отметил, что постановление предусматривает существенную оптимизацию и внедрение онлайн таких массовых и общественно важных услуг:

-назначение пенсии;
-перерасчет пенсии;
-назначение к пенсии надбавок, пособий, доплат и компенсаций;
-возобновление выплаты пенсии;
-перевод с одного вида пенсии на другой.

По его словам, благодаря внедрению электронного взаимодействия количество документов, требуемых от заявителя, будет уменьшено на 9.

В пояснительной записке к проекту указано, что внедрение электронного взаимодействия между органами Пенсионного фонда и другими органами исполнительной власти позволит использовать потенциал 5-7 функционирующих в государстве электронных информационных реестров.

"Учитывая то, что в Украине около 12 млн пенсионеров, а также то, что есть возможность подачи заявлений в электронном виде, существенно уменьшится количество граждан, которые лично посещают органы Пенсионного фонда для предоставления документов. Состоится значительная экономия рабочего времени работников", - отмечается в записке.

В Кабмине также пояснили, что снизится административная нагрузка на граждан. Существенно сократится количество документов, которые необходимо подавать для получения пенсий, надбавок и доплат к ним.

Напомним, ранее ПФУ обнародовал данные по количеству пенсионеров и среднему размеру пенсий по состоянию на 1 июля 2019 года. Так, 1 июля в Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров, а средняя пенсия составила 3005,96 гривен.

В соответствии с законом о государственном бюджете Украины на 2019 год, минимальная пенсия вырастет за год на 9% до 1638 грн.

Источник 

Кабмин, е-пенсия
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