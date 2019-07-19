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НБУ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 3% в 2019г, 3,2% - в 2020г

19.07.2019 / 09:48
Национальный банк Украины улучшил макропрогноз на 2019-2021 гг.: оценка реального роста экономики в текущем году повышена с 2,5% до 3%, в следующем – с 2,9% до 3,2%.

 

"По сравнению с апрельским макроэкономическим прогнозом Национальный банк повысил прогноз темпов экономического роста … в связи с устойчивым внутренним спросом, лучшими условиями торговли и ожидаемым увеличением урожая зерновых", – говорится в сообщении центробанка в четверг, 18 июля.

Согласно ему, неизменными сохранены оценка роста в 2021 году – 3,7%, а также прогноз инфляции: 6,3% - в 2019 году и по 5% - в 2020-2021 гг.

НБУ уточняет, что в номинальном выражении ВВП Украины может увеличиться с 3,559 трлн грн в 2018 году до 4,003 трлн грн - в 2019-м, 4,39 трлн грн – в 2020-м и 4,803 трлн грн – в 2021 году.

"Основным драйвером экономического роста в последующие годы будет оставаться внутренний спрос. Прирост частного потребления замедлится, однако будет значительным под влиянием увеличения реальных доходов домохозяйств - заработных плат, пенсионных выплат, а также денежных переводов из-за границы", – считают в НБУ.

Кроме того, весомую поддержку экономике предоставят инвестиции в основной капитал, которые продолжат расти высокими темпами, добавляет центробанк.

В то же время он указывает, что сдерживающими факторами экономического роста будут слабая экономическая активность в мире, а также сокращение с 2020 года объемов транзита природного газа в Европу вследствие строительства обходных газопроводов.

Нацбанк подчеркивает, что основным предположением макроэкономического прогноза остается дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом. Центробанк отмечает, это позволит Украине получать другое официальное финансирование, улучшать условия доступа к международным рынкам капитала, а также поддерживать интерес инвесторов к отечественным активам. В результате правительство сможет профинансировать значительные выплаты по внешнему государственному долгу, а объем международных резервов возрастет до $23 млрд в 2021 году.

Главным внутренним риском для очерченного сценария НБУ видит дальнейшее усиление угроз для макрофинансовой стабильности. "Задержка в проведении ключевых реформ или шаги по нивелированию предыдущих достижений, в том числе путем судебных и законодательных решений, могут существенно усилить уязвимость экономики Украины и помешать продолжению сотрудничества с МВФ", – считают в центробанке.

По его мнению, это может ухудшить курсовые и инфляционные ожидания и затруднить доступ к международным рынкам капитала в условиях высокой долговой нагрузки в последующие годы.

Нацбанк добавляет, что актуальными остается и ряд других рисков: прекращение транзита газа из России с начала 2020 года, усиление торговых войн, нарастание геополитических конфликтов и эскалация военного конфликта, новые торговые ограничения со стороны России.

Напоним, рост ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и 2,4% в 2016 году, тогда как инфляция в минувшем году замедлилась до 9,8% с 13,7% годом ранее.

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НБУ, рост экономики
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