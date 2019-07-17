"Газпром" на 25% увеличил транзита газа в ЕС через украинскую территорию

Об этом сообщил АО "Укртрансгаз" (УТГ).

Так, по данным оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины, по состоянию на утро 17 июля заявка на транзит в межгосударственной точке газоизмерительной станции (ГИС) "Ужгород" составляет 300,2 млн куб. м газа в сутки. Таким образом, словацкое направление будет загружено на 99%".

"Существующие свободные мощности ГТС Украины позволяют дополнительно перекачивать в страны Европы объемы газа, эквивалентные максимуму "Северного потока-2" и условного "Северному потоку-3" вместе взятых. Очевидным преимуществом украинской ГТС является ее гибкость и разветвленность, которые дают возможность проводить ремонтные и регламентные работы без остановки транзита", – подчеркивается в сообщении "Укртрансгаза".

Глав НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, комментируя остановку "Газпромом" ниток "Северного потока" на ремонт, акцентировал внимание на том, что гибкость украинской ГТС является для европейских потребителей еще одним поводом взвесить все стороны вопроса транзита российского газа через территорию Украины.

"Это еще один повод для европейских потребителей хорошо взвесить, что выгоднее: пользоваться надежной наземной инфраструктурой украинской ГТС, или инвестировать в строительство подводных газопроводов, которые сложны и дороги в ремонте, не имеют надлежащего резервирования и полностью зависят от политических капризов Кремля", – написал на своей странице в соцсети Facebook.

Напомним, 16 июля обе нитки морского газопровода "Северный поток" были остановлены на две недели – до утра 30 июля для проведения планового технического обслуживания.

1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". Последний в настоящее время усиленно продвигает проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток" и предпринимает меры для максимального заполнения европейских хранилищ к началу следующего отопительного сезона. "Нафтогаз" в свою очередь предпринимает меры для нормального прохождения Украиной следующей зимы в случае отсутствия нового транзитного контракта. Так, по состоянию на 14 июля запасы газа в украинских ПХГ составляют 14 млрд 513,76 млн куб. м.

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